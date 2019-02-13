تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي إلى اتفاق مبدئي للتحالف في قائمة مشتركة لانتخابات الكنيست ال 21. وعلى مواصلة الجهود للحفاظ على القائمة المشتركة وتعزيزها.



وقال رئيس الحزب الديمقراطي العربي المحامي طلب الصانع: الجبهة هي التيار الرائد بين الجماهير العربية، ونحن في الحزب الديمقراطي العربي نضع أيدينا في أيدي كل من يسعى لتعزيز وحدة جماهيرنا ونضالنا العادل من أجل السلام العادل والمساواة التامة.


من جانبه قال سكرتير الجبهة المهندس منصور دهامشة: نثمّن هذا الموقف الحريص ونؤكد موقفا بضرورة خوض الانتخابات بأوسع وحدة صف في مواجهة قوى اليمين ولتعزيز تأثير وتمثيل الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية في البلاد. وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه مع كل القوى الأخرى من أجل إعادة القائمة المشتركة بكافة مركباتها وتوسيعها لتشمل كافة ممثلي شعبنا.




كلمات متعلقة

اتفاق, تحالف, مبدئي, بين, الجبهة, والحزب, الديمقراطي, العربي,

تابعونــا

بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال 2019-02-13 | 20:36:15

عقدت ظهر اليوم الاربعاء في مكاتب ادارة اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم في كفركنا...

إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" 2019-02-13 | 20:33:34

في أجواء أدبية دافئة، جرى هذا الأسبوع إشهار رواية الكاتب عودة بشارات "المرحومة...

الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية 2019-02-13 | 20:31:11

قام طلاب من فرقة الايقاع في مدرسة القسطل الابتدائية اليوم الاربعاء 2019/2/13 بزيارة...

الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم 2019-02-13 | 20:27:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يمكننا الان ان ننشر...

عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن 2019-02-13 | 17:55:20

تعرض فتى يبلغ من العمر (15 عاما) من بلدة عيلوط مساء اليوم الاربعاء للطعن اثر شجار...

باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ 2019-02-13 | 13:34:05

باشرت طواقم العمل والصّيانة، خلال الأيّام القليلة الأخيرة، بالعمل على توسعة،...

ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم 2019-02-13 | 13:25:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلاً لنشاط...

قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 2019-02-13 | 12:10:43

عقد في مقر شرطة لواء الشمال صباح اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي لقائد لواء الشمال...

اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير 2019-02-13 | 12:07:05

اسفر حادث طرق مروع على شارع 77 قرب مفرق الزرازير بين 3 سيارات خصوصية ظهر اليوم...

استبيان رضى المتعالجين القطري لسنة 2018 - مستشفى الناصرة الإنجليزي يتبوأ المرتبة الاولى في البلاد استبيان رضى المتعالجين القطري لسنة 2018 - مستشفى الناصرة الإنجليزي يتبوأ المرتبة الاولى في البلاد 2019-02-13 | 11:01:53

في استبيان أجرته وزارة الصحة بشكل مدروس بين ١١ ألف متعالج في البلاد، في أقسام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح 40 الف بيضة فاسدة طمرة اعتقال اب وابنه مخزن تهريب مدينة شرطة المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب ام الفحم القاء حجارة حرق اطارات سرطة مدخل المدينة اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24محمد ابو خضير ادانة يوسف بن دافيد شعفاط حرق القدس المحكمة ادانة الشهادة فتاة الناصرة رسالة شقيقتها اعتقال اداري يزيد احمد محامي قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكدلافين تغزوا شواطئ البحر في الجنوب سباحة مياه خفر سواحل اطلاق نار ام الفحم اصابة شاب اسعاف شرطة حادث تحقيق مستشفى عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل عبارات جدران خط معادية طبيب عربي مسؤول من الشمال كريات حاييم كفرقاسم طفل وفاة مصرع سقط عليه شيء ثقيل داخل البيت حادث محمد حسام صبحي عامر سامره
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com