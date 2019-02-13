اتفاق, تحالف, مبدئي, بين, الجبهة, والحزب, الديمقراطي, العربي,

توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي إلى اتفاق مبدئي للتحالف في قائمة مشتركة لانتخابات الكنيست ال 21. وعلى مواصلة الجهود للحفاظ على القائمة المشتركة وتعزيزها.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي العربي المحامي طلب الصانع: الجبهة هي التيار الرائد بين الجماهير العربية، ونحن في الحزب الديمقراطي العربي نضع أيدينا في أيدي كل من يسعى لتعزيز وحدة جماهيرنا ونضالنا العادل من أجل السلام العادل والمساواة التامة.من جانبه قال سكرتير الجبهة المهندس منصور دهامشة: نثمّن هذا الموقف الحريص ونؤكد موقفا بضرورة خوض الانتخابات بأوسع وحدة صف في مواجهة قوى اليمين ولتعزيز تأثير وتمثيل الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية في البلاد. وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه مع كل القوى الأخرى من أجل إعادة القائمة المشتركة بكافة مركباتها وتوسيعها لتشمل كافة ممثلي شعبنا.