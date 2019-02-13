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هل تشارك سيرين عبد النور في باب الحارة ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



"كل تأخير فيه خير"، هذا المثل ينطبق تماماً على مسلسل "​باب الحارة​" بجزئه العاشر.



فبعد أن تأجل تصوير العمل إلى العام المقبل بسبب خلاف شركتي الإنتاج، أصبح الوقت متاحاً للتعديل نحو الأفضل، إن كان بالاتفاق مع ممثلين جدد أو حتى رسم خطوط جديدة لم تكون موجودة سابقاً.


ووفق المعلومات التي نشرت ، فإن عدد من الممثلات اللبنانيات مرشحات لدخول "باب الحارة"، بينهن سيرين عبد النور التي سبق لها وأن خاضت تجربة في البيئة الشامية عبر مسلسل "قناديل العشاق" قبل عامين.


وتنتظر إحدى الشركتين حتى يحل الخلاف بشكل نهائي حتى تدخل مفاوضات جدية مع الممثلين والممثلات من لبنان، والعمل من تأليف فؤاد شربجي وإخراج مؤمن الملا.




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