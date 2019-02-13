تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصر .. دكتور يخطب صيدلانية من لعبة “بابجي”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فى الوقت الذى تبحث فيه السلطات المصرية حظر لعبة “بابجي” رسمياً، بعد أن تسببت في مقتل معلمة على يد طالب كان أحد مدمنيها، نجحت اللعبة فى أن تكون سبباً لقصة حب بين شاب وفتاة، تعرفا سوياً من خلال اللعبة الشهيرة، وارتبطا رسمياً بخطوبة وسط الأهل والأصدقاء.



طرفى الخطوبة وقصة الحب وهو الدكتور محمد رياض محمد، خريج كلية صيدلة وصاحب الـ26 عامًا، وأحد أبناء مركز الزقازيق بالشرقية، ويعمل حاليًا مندوب بشركة أدوية.


 وتابع رياض، أنه تعرف على نورهان من خلال لعبة بابجي، قائلًا: “كنت أنا وصاحبي بنعمل جيم ودخلت هي تلعب معانا، أول مرة من خلال أصدقاء مشتركين وتفاعلنا سوا، وبعد كده قابلتها فى الشغل صدفة بحكم الوظيفة إن إحنا الاتنين فى مجال الصيدلة يعني، فاتعرفت عليها أكثر والكلام جاب بعضه، ولعبنا بعد كده مرة واتنين وثلاثة”.وأضاف الصيدلي، أنه اتفق مع الدكتورة نورهان، على أنه سيتقدم لوالدها لإتمام الزواج، وأنه أخبر أسرتها إنه ألتقى بها خلال تدريب فى الصيدلية بحكم المجال المشترك وهو ما حدث فعلا.


وتابع الصيدلاني محمد رياض: “مفيش مانع إنك تعرف واحدة عن طريق التواصل الاجتماعي أو لعبة، ولو هي بنت حلال ومناسبة خد خطوة واتقدم”.


وبالتواصل مع الدكتورة نورهان حشيش، من نفس المركز وهي خريجة صيدلة أيضًا، أكدت أن الموضوع لم يكن مرتب له، بل جاء صدفة، وتعرفوا على بعضهم، وطلب محمد منها التقدم لخطوبتها، وتم.

وظهرت لعبة “بابجي” الإلكترونية في الفترة الأخيرة، لتصبح الأشهر بين الشباب، والتي تصل إلى حد الإدمان للمغامرات التي يستمتع بها اللاعبين.


ويستطيع اللاعبين الدخول للعبة بشكل منفرد أو ضمن فريق وآخر لاعب أو فريق يبقى في المعركة فانه يحصل على الفوز.


اللعبة من صنع الشركة الكورية التابعة لمايكروسوفت ويندوز، وتم تصميمها على برمجة خاصة تسمى “ستيم”، حيث صنعت النسخة اللأولى من هذه اللعبة في مارس 2017 الماضي.




كلمات متعلقة

مصر, .., دكتور, يخطب, صيدلانية, من, لعبة, “بابجي”,

تابعونــا

السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار 2019-02-13 | 20:23:38

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة...

الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2019-02-13 | 15:50:12

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على...

الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" 2019-02-13 | 15:50:36

وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة...

للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار 2019-02-13 | 15:50:19

تجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق 22 تريليون دولار ما اعتبره...

روحاني : نعيش ظروف حرب روحاني : نعيش ظروف حرب 2019-02-13 | 14:50:25

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العقوبات الأمريكية تسببت بضغوط على الشعب...

الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو 2019-02-13 | 14:50:18

قررت الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع الذي اختتم اليوم الثلاثاء في...

روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا 2019-02-13 | 11:00:01

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي مايك بومبيو من مغبة التدخل...

بريطانية "لم تعرف أنها حامل" إلا بعد الولادة بريطانية "لم تعرف أنها حامل" إلا بعد الولادة 2019-02-13 | 10:25:26

قالت امرأة بريطانية، إنها دخلت المستشفى لأجل العلاج من تعفن في الدم أدى إلى...

بعد الاعتذار.. ترامب يطلب من إلهان عمر الاستقالة بعد الاعتذار.. ترامب يطلب من إلهان عمر الاستقالة 2019-02-13 | 10:17:23

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اعتذار عضو الكونغرس الجديدة إلهان عمر عن...

ترامب يطالب نائبة أمريكية مسلمة بالاستقالة بسبب تصريحاتها ضد إسرائيل ترامب يطالب نائبة أمريكية مسلمة بالاستقالة بسبب تصريحاتها ضد إسرائيل 2019-02-13 | 08:48:48

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النائبة الديمقراطية المسلمة في كونغرس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو حملة هدم بيتين مدينة اللد حي الجلمة جرافات بناء غير مرخص ادعاء حجى سلاح سيارات جلسة عمل بلدية سياقة مخدرات ام الفحم الشيخ خالد حمدان ضابط شرطة لواء الساحلطالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةهيثم يوف محمد بياطرة نظرات عدائية بحرني بحرته منتجع الساخنة قتل اطلاق نار بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق مظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت حادث طرق مروع سيارة خصوصية وحافلة صغيرة صفورية عيلوط مفرق الموفيل رجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي عرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضيحريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة دارين طاطور فيسبوك نشر ستاتوس تحريض عمليات قرية الرينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com