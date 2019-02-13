مدير, يوفنتوس, يبرئ, رونالدو, من, سيناريو, خيانة, الريال,

أكد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، براءة البرتغالي كريستيانو رونالدو، من سيناريو خيانة ريال مدريد.

وقال باراتيسي، لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، إن أول حوار أجراه مع خورخي مينديز، وكيل رونالدو، بشأن انتقال اللاعب إلى يوفنتوس، كان عقب مباراة الأخير مع ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.وأوضح باراتيسي، أنه ظن في البداية أن ما يقوله مينديز مجرد مزحة، قبل أن يقابله مرة أخرى ويوضح وكيل رونالدو راتب اللاعب وقيمة الانتقال، من أجل أن يوافق الدون وريال مدريد على إتمام الصفقة.ونفى باراتيسي بذلك، الكثير من التقارير التي أشارت إلى أن رونالدو حدد وجهته الجديدة في مطلع عام 2018، وقبل مباراة يوفنتوس والريال، في دوري الأبطال.وأشار إلى أن هدف اليوفي الأول في الميركاتو الصيفي الماضي، كان ضم ماورو إيكاردي من إنتر ميلان، قبل أن يحول أنظاره سريعًا إلى كريستيانو