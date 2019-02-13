روسيا, تحذر, الولايات, المتحدة, من, مغبة, التدخل, في, فنزويلا,

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي مايك بومبيو من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وأبلغه هاتفيا استعداد موسكو للتشاور مع واشنطن بهذا الشأن. بينما اتهم وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييازا واشنطن بالطمع في موارد بلاده.

وأعلنت الخارجية الروسية -في بيان عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين- أن لافروف حذر بومبيو من أي تدخل بما في ذلك التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لفنزويلا، كما قال له إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات بشأن فنزويلا وفقا لميثاق الأمم المتحدة.وذكر البيان الروسي أن لافروف انتقد أيضا خطط تشديد العقوبات الأميركية على بلاده بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، وقال إن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.من جهة أخرى، قال أرييازا بمؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده قد أدت لمعاناة هائلة، مضيفا "إذا ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك فإن أيادي (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب ستكون ملطخة بدماء الفنزويليين. ولهذا نريد تجنب الانقلاب وأي نوع من التدخل في فنزويلا لأنه سيؤدي فقط لوضع أسوأ يشبه ما حدث في فيتنام".