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استبيان رضى المتعالجين القطري لسنة 2018 - مستشفى الناصرة الإنجليزي يتبوأ المرتبة الاولى في البلاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في استبيان أجرته وزارة الصحة بشكل مدروس بين ١١ ألف متعالج في البلاد، في أقسام المستشفيات المختلفة وخاصة الامراض الباطنية والجراحة، حول رضى المتعالجين من الخدمات التي تلقوها في المستشفيات خلال مكوثهم فيها،  حصل مستشفى الناصرة الإنجليزي على المرتبة الأولى قطريا بعلامة 85% الى جانب مستشفى الكرمل، بني تسيون ومعييني هييشوعا. من خلال هذا الاستبيان أجاب المتعالجون على 40 سؤالا بمجالات مختلفة تتعلق بمعاملة المريض، إعطاء المعلومات، طريقة العلاج ونجاعته وعوامل بيئية أخرى. 



وقد تفوقت طواقم مستشفى الناصرة الإنجليزي على جميع مستشفيات البلاد بإحساس المرضى بالأمان عند تلقيهم العلاج في المستشفى وهذا يعتبر من أهم المعايير لنجاعة العلاج ورضى المتعالجين. أحد المتعالجين قال: " لقد مكثت بالمستشفى الإنجليزي لمدة طويلة من خلالها شعرت بمهنية الطواقم وانسانيتهم، لقد أحسست أني أتلقى العلاج في بيتي وبين اهلي ..شعور بالأمان لم أجده في أي مستشفى آخر .. شكرا للجميع والحمدلله أن في بلدنا مستشفى وطواقم بهذه القدرات وهذه النجاعة والانسانية."


من جهتها أعربت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي عن فخرها بطاقم العاملين بالمستشفى  على الاستمرار بمسيرة التميز اذ حصل طاقم المستشفى على المركز الثاني في عام 2016 بمثل هذا الاستبيان وها هو  يوصل الليل بالنهار لخدمة المجتمع وتعزيز مركز المستشفى في صدارة مستشفيات الدولة، وذلك رغم كل الظروف والإمكانيات وتعقيد الحالات الطبية، فنحن في المستشفى الإنجليزي نعمل سوية إدارة وطاقما على ان نضع المريض وعائلته بالمركز، وأن نعطي ونقدم خدماتنا بكل انسانية ومهنية وبأعلى المعايير الطبية والتمريضية، فامتيازنا بتقديم أفضل الخدمات هو من أهم أهدافنا. وهنا لا بد من كلمة شكر كبيرة لطاقم العاملين على تعاملهم الإنساني والمهني وقيادة مؤسستنا نحو التميز الدائم لخدمة ابناء شعبنا والسهر على صحته .





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