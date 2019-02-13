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الـ«لوك» الخليجي يمنح نسرين طافش جمال فاتن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، اختارت أن تطل فيها بالـ«لوك» الخليجي، وذلك تزامناً مع أغنيتها الخليجية الجديدة «عاشقة».



نسرين ظهرت بالحجاب في الجلسة التي التقطتها عدسة المصورعلي الكردي، متألقة بعباءة خليجية ذات تطريزات ذهبية براقة، كما تزينت بماكياج قوي أبرز جمال ملامحها، حصلت عليه بأنامل الماكييرة نادين محمد، وهي الطلّة التي لاقت اعجاب فانز الفنانة السورية، حتى أن بعضهم نصحها بارتداء الحجاب، لما له من تأثير جميل على ملامحها بحسب ما جاء في تعليقاتهم، ومن أبرزها؛ «ما شاء الله زادك الحجاب جمالاً»، «تبارك الرحمن يا أجمل ما في الكون»، «الحجاب يليق بك».


يُذكر أن أغنية «عاشقة» من كلمات كريستال، ألحان جوزيف جحا، توزيع حسام كامل، وهي الأغنية الرابعة في مسيرة نسرين طافش الغنائية، حيث سبق وطرحت أغاني «إلا معك، 123 حبيبي، ومتغير علي».


من ناحية أخرى، يُعرض لنسرين طافش حالياً فيلمها الجديد «نادي الرجال السري» الذي تشارك في بطولته أمام كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومى فؤاد، ماجد الكدواني، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.




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