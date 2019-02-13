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الكويت تدخل " غينيس" بأطول علم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دخلت الكويت، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك عبر أطول علم في العالم رفع آلاف الطلبة والمعلمين، وفق ما قال مسؤولون كويتيون، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا".



وقال وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الكویتي، حامد العازمي، "إن دخول الكویت موسوعة "غینیس" للأرقام القیاسیة بأطول علم یؤكد الإصرار والعزیمة على تخلید اسم وطننا الغالي في ھذا السجل العالمي".


وجاء تصريح العازمي على ھامش الاحتفال شارك فيه 4 آلاف طالب ومعلم بدخول البلاد إلى الموسوعة العالمية تزامنا مع احتفالات الكویت بأعیادھا الوطنیة.


وتتزامن ھذه الاحتفالیة مع احتفالات الكویت بعید الاستقلال الـ58 وعید التحریر الـ28 والذكرى الـ13 لتولي أمیر الكويت مقالید الحكم.


يذكر أن طول علم الكویت الجديد يبلغ 2019 مترا.




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