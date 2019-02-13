فوائد, الحلبة, للصحة, الجلدية, ولمرضى, السكري, والكولسترول,

فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب، كون الإفراط في الكمية قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير محمودة.

تعرّفي في الآتي على بعض من فوائد الحلبة:فوائد الحلبة في تنقية البشرةالأقنعة الطبيعية المحضرة من الحلبة قادرة على معالجة البثور في الوجه والقضاء على التجاعيد. مما يجعل الحلبة من المواد الطبيعية الرائعة للحصول على بشرة نقية وشابّة.فوائد الحلبة في التخلص من أمراض الجهاز الهضميتلعب الحلبة دوراً إيجابياً في القضاء على المشاكل الهضمية، فهذه النبتة "الذهبية" كما يتمُّ وصفها، قادرة على علاج الإمساكوالتهابات الأمعاء، بفضل خصائصها المضادّة للالتهابات.فوائد الحلبة كعلاج مساعد لمرض السكريبما أنّ الحلبة تملك خصائص قادرة على خفص مستوى السكر في الدم، فهي بذلك تعدُّ صديقة لمرضى السكري.فوائد الحلبة في خفض مستوى الكولسترول الضارّتشير بعض الدراسات العلمية إلى أنّ الحلبة تلعب دوراً هامّاً في خفض مستوى الكولسترول الضارّ في الدم LDL.فوائد الحلبة للمرضعةتعمل الحلبة على إدرار الحليب لدى النساء المرضعات. لكن الأمر يستوجب إستشارة الطبيب على الدوام.فوائد الحلبة في تقليل آلام الدورة الشهريةالحلبة تعدُّ من المواد الطبيعية التي تساهم في التخفيف من آلام الدورة الشهرية العادية. إنما في حال كنت تعانين من آلام الحيض القوية، فعليك إستشارة الطبيب لمعرفة الأسباب.تحذير: يجب دائماً إستشارة الطبيب أو إختصاصي التغذية قبل الإقدام على تناول الحلبة، لأنَّ فوائدها لا تزال محط بحث من قبل العلماء.