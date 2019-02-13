فيديو - ضبط كميات من الحشيش والمخدرات في رام الله

ضبطت الشرطةالفلسطينية اليوم 6 بلاطات من مادة يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة و5 حبات اكستازي بشتبه انها مخدرة وقبضت على 3 أشخاص من كبار تجار المخدرات في رام الله .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات والمباحث العامة حول قدوم مركبة من بلدة نعلين باتجاه بيتونيا بداخلها 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كمية منها على الفور تحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات والمباحث العامة وتم نصب كمين للمركبة وعند دخولها منطقة بيتونيا تم ضبطها وبداخلها 3 تجار مخدرات من أصحاب السوابق في تجارة وترويج المواد المخدرة .واضاف العقيد ارزيقات انه وخلال عملية تفتيش المركبة تم ضبط 6 بلاطات حشيش بوزن 614.7 غم و5 حبوب اكستازي المخدرة وسيجارة حشيش.وتم التحفظ على الأشخاص الثلاثة و المضبوطات، لحين استكمال الإجراءات القانونية لحين إحالتهم للنيابة العامة.