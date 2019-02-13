مبابي, يعادل, رقم, الأساطير, زيدان, ورونالدو, وكلوزه,

عادل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أرقام مواطنه زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والألماني ميروسلاف كلوزه، بعدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي الهدف الثاني للفريق الباريسي في مرمى مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر للتشامبيونز ليغ.ورفع مبابي، البالغ من العمر 20 عاما، رصيده إلى 14 هدفا، حتى الآن، في دوري أبطال أوروبا، أحرزها خلال 24 مباراة فقط، معادلا بذلك رقم الأسطورة زين الدين زيدان، الذي سجل 14 هدفا في مسيرته الكروية الرائعة، ولكنه احتاج إلى 80 مباراة ليصل إلى هذا الرقم.