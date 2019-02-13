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لحظة انهيار سلم طائرة في مطار بارناول بسيبيريا



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لحظة انهيار سلم طائرة في مطار بارناول بسيبيريا




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