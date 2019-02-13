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شاهد: امرأة تحطم صليبا ضخما داخل كنيسة أمريكية
2019-02-13 08:50:03
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امرأة تحطم صليبا ضخما داخل كنيسة أمريكية
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