تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب يطالب نائبة أمريكية مسلمة بالاستقالة بسبب تصريحاتها ضد إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النائبة الديمقراطية المسلمة في كونغرس الولايات المتحدة، إلهان عمر، بالاستقالة على خلفية تصريحات اعتبرت "معادية للسامية" أدلت بها مؤخرا.


وأوضح ترامب، في ختام جلسة للحكومة الأمريكية انعقدت اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، تعليقا على الحادث: "أود أن أؤكد أن لا مكان لمعادة السامية في الكونغرس الأمريكي، وما قالته أمر مرعب".


وأضاف ترامب: "أعتقد أن عليها الاستقالة من العضوية في الكونغرس أو على الأقل من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب".


ووصف ترامب اعتذار عمر، النائبة من ولاية مينيسوتا، على تصريحاتها بالضعيف، معتبرا أن ما قالته أمر غير مناسب تماما وهذا الموقف "مزروع في عمق قلبها" وهي في الحقيقة غير متمسكة على الإطلاق بما جاء في اعتذارها. 


وتتعرض عمر، النائبة الأمريكية البالغة 37 عاما والوحيدة في مجلس النواب التي ترتدي الحجاب، لانتقادات واسعة منذ أسابيع بسبب مواقفها إزاء إسرائيل.



إلا أن هذه الموجة بلغت ذروتها في وقت متأخر من الأحد الماضي بعد أن علقت على إعلان النائب الجمهوري، كيفين ماكارتي، عزمه اتخاذ إجراءات ضد إلهان وزميلتها في مجلس النواب، المسلمة رشيدة طليب، بسبب مواقفهما ضد إسرائيل، بالقول: "الأمر كله يتعلق ببنجامين، يا عزيزي (في إشارة الى ورقة المئة دولار التي تحمل رسم الرئيس الأمريكي بنجامين فرانكلين)".


وعندما سألها أحد مستخدمي "تويتر" من يدفع برأيها الأموال للسياسيين الأمريكيين ليؤيدوا إسرائيل، ردت اللاجئة عمر، الصومالية السابقة بكلمة واحدة "AIPAC"، أي "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية".




كلمات متعلقة

ترامب, يطالب, نائبة, أمريكية, مسلمة, بالاستقالة, بسبب, تصريحاتها, ضد, إسرائيل,

تابعونــا

السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار 2019-02-13 | 20:23:38

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة...

الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2019-02-13 | 15:50:12

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على...

الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" 2019-02-13 | 15:50:36

وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة...

للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار 2019-02-13 | 15:50:19

تجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق 22 تريليون دولار ما اعتبره...

روحاني : نعيش ظروف حرب روحاني : نعيش ظروف حرب 2019-02-13 | 14:50:25

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العقوبات الأمريكية تسببت بضغوط على الشعب...

الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو 2019-02-13 | 14:50:18

قررت الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع الذي اختتم اليوم الثلاثاء في...

مصر .. دكتور يخطب صيدلانية من لعبة “بابجي” مصر .. دكتور يخطب صيدلانية من لعبة “بابجي” 2019-02-13 | 11:39:50

فى الوقت الذى تبحث فيه السلطات المصرية حظر لعبة “بابجي” رسمياً، بعد أن تسببت في...

روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا 2019-02-13 | 11:00:01

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي مايك بومبيو من مغبة التدخل...

بريطانية "لم تعرف أنها حامل" إلا بعد الولادة بريطانية "لم تعرف أنها حامل" إلا بعد الولادة 2019-02-13 | 10:25:26

قالت امرأة بريطانية، إنها دخلت المستشفى لأجل العلاج من تعفن في الدم أدى إلى...

بعد الاعتذار.. ترامب يطلب من إلهان عمر الاستقالة بعد الاعتذار.. ترامب يطلب من إلهان عمر الاستقالة 2019-02-13 | 10:17:23

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اعتذار عضو الكونغرس الجديدة إلهان عمر عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بئر السبع طعن فلسطيني اطلاق نار عملية تنفيذ شرطي اصابة مصرع شخص اتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية معلمة مدرسة النقب ممارسة الجنس اعتقال بشبهة طالب قاصر دهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلاباصابة حارسة طار سقط عليها اطار عجلة سيارة شاحنة أمن مستشفى رمبام يافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه بث مباشر توتنهام مانشستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم محاولة تهريب مخدرات كيلو غرام سيارة شاهدوا القدس معليه ادوميم القدس الشمال وفاة رئيس مجلس عرعرة النقب مطاوع عطوة ابو عرار أشرف طحيمر قتل شفاعمرو طعن لائحة اتهام نائمة اصابة ابنها الشرطة تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةمحمد خطيب طفل يبدع موهبة رقص بوينج اعجاب طالب جسر الزرقاء موجة عنف اصابة فتى عبوره الشارع موجة اطلاق نار سلاح عنف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com