ترامب, يطالب, نائبة, أمريكية, مسلمة, بالاستقالة, بسبب, تصريحاتها, ضد, إسرائيل,

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النائبة الديمقراطية المسلمة في كونغرس الولايات المتحدة، إلهان عمر، بالاستقالة على خلفية تصريحات اعتبرت "معادية للسامية" أدلت بها مؤخرا.

وأوضح ترامب، في ختام جلسة للحكومة الأمريكية انعقدت اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، تعليقا على الحادث: "أود أن أؤكد أن لا مكان لمعادة السامية في الكونغرس الأمريكي، وما قالته أمر مرعب".وأضاف ترامب: "أعتقد أن عليها الاستقالة من العضوية في الكونغرس أو على الأقل من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب".ووصف ترامب اعتذار عمر، النائبة من ولاية مينيسوتا، على تصريحاتها بالضعيف، معتبرا أن ما قالته أمر غير مناسب تماما وهذا الموقف "مزروع في عمق قلبها" وهي في الحقيقة غير متمسكة على الإطلاق بما جاء في اعتذارها.وتتعرض عمر، النائبة الأمريكية البالغة 37 عاما والوحيدة في مجلس النواب التي ترتدي الحجاب، لانتقادات واسعة منذ أسابيع بسبب مواقفها إزاء إسرائيل.إلا أن هذه الموجة بلغت ذروتها في وقت متأخر من الأحد الماضي بعد أن علقت على إعلان النائب الجمهوري، كيفين ماكارتي، عزمه اتخاذ إجراءات ضد إلهان وزميلتها في مجلس النواب، المسلمة رشيدة طليب، بسبب مواقفهما ضد إسرائيل، بالقول: "الأمر كله يتعلق ببنجامين، يا عزيزي (في إشارة الى ورقة المئة دولار التي تحمل رسم الرئيس الأمريكي بنجامين فرانكلين)".وعندما سألها أحد مستخدمي "تويتر" من يدفع برأيها الأموال للسياسيين الأمريكيين ليؤيدوا إسرائيل، ردت اللاجئة عمر، الصومالية السابقة بكلمة واحدة "AIPAC"، أي "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية".