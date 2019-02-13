نتنياهو:, قصفنا, أهدافا, في, سوريا, لمنع, التموضع, الإيراني,

يشارك رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو اليوم في مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط مع التركيز على ايران.

وقبيل مغادرته البلاد الليلة الماضية قال نتنياهو ان إسرائيل هي التي اغارت على اهداف بسوريا امس الأول، موضحا "اننا نعمل كل يوم, وبضمن ذلك اول امس أيضا, ضد ايران ومحاولاتها التموضع في المنطقة". وقد ذكر التلفزيون السوري ان إسرائيل قصفت منطقة قرب الحدود بين البلدين في هضبة الجولان قبل يومين.وأوضح نتنياهو ان الضغوطات الاقتصادية على طهران بدأت تعطي ثمارها، اذ ان إسرائيل تلاحظ تقليصا في ميزانيات وقوات واسلحة في سوريا ولبنان وقطاع غزة.تصوير - afp