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بلدة في فرنسا تحظر نباح الكلاب في الأماكن العامة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قرر رئيس بلدية في بلدة شمال فرنسا حظر النباح المفرط للكلاب في الأماكن العامة، وقرر غرامة مالية على اصحاب الكلاب تبلغ 68 يورو في حال استمرار النباح لفترة طويلة.



وفقا لرئيس البلدية، جان بيير أستيان ، فإن الحظر هو نتيجة لنباح الكلاب "ليلا ونهارا" التي خلقت وضعا لا يطاق بالنسبة للسكان.


وقال لصحيفة لو باريزيان إن الهدف لا يتمثل في حظر الكلاب . "ليس لدينا شيء ضد الكلاب، ولكن عندما تقرر الاحتفاظ بها، يجب عليك تثقيفهم" أوضح.


ووفقا للائحة الجديدة التي أقرها المجلس المحلي في وقت سابق من هذا الشهر في بلدة بوكيت الفرنسية، لا يمكن ترك الكلاب في مناطق مغلقة دون وجود أصحابها في مكان قريب.


"يجب على الكلاب المزعجة البقاء في الداخل إذا كان سلوكها سوف يكسر السلام أو الهدوء في مدينة يبلغ عدد سكانها 1400 نسمة. وسيتم تغريم أي شخص ينتهك ذلك،  وقد بدأ سريان اللائحة بعد التماس قدمه السكان.


وأدان ستيفان لامار ، من منظمة حقوق الحيوان ، القرار الجديد . وأضاف أنه سيستأنف أمام محكمة محلية. وقال لصحيفة لوموند "ربما سيتوقفون عن رنين الأجراس صباح الأحد." "لم أر قط حظرًا على نباح الكلاب من الصباح إلى المساء."




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