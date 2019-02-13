هنية, يبحث, مع, ميلادينوف, رفع, الحصار, والتهدئة,

أجرى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف وذلك في إطار متابعاته لجهود الأمم المتحدة في رفع الحصار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسبل إلزام الاحتلال بما تم التفاهم عليه سابقاً.

وعبر رئيس الحركة عن حالة الغضب التي تسود في أوساط الشعب الفلسطيني وفصائله من تلكؤ الاحتلال ومماطلته في تنفيذ الالتزامات التي تمت سابقاً.من جانبه أكد ميلادينوف الجهود التي يقوم بها من اجل تنفيذ المشاريع المتعددة والتي ستعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووعد ميلادينوف ببذل المزيد من الجهود.وقدم هنية الشكر لميلادينوف على جهوده وحثه على بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية اقليما ودوليا وفي مقدمتها مصر.