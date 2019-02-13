الليلة, في, ثمن, نهائي, دوري, أبطال, أوروبا.., أياكس, والريال,

لن تكون مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي اليوم الاربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بين مجرة للنجوم وتشكيلة واعدة، نظرا للتغييرات الجذرية التي طرأت على الفريق الملكي في الأسابيع القليلة الماضية.

تعج صفوف أياكس بوجوه شابة وموهوبة يتقدمها لاعب الوسط فرانكي دي يونج الذي سيحمل ألوان برشلونة غريم ريال بدءا من الموسم المقبل مقابل نحو 86 مليون يورو.لكن المفاجئ أن ريال ودّع نسبيا مجرة نجومه، آخرهم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات والمنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.وأعتمد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب الريال كخيار أول على وجوه صاعدة منذ أوكل مهمة تجديد دماء الفريق في نوفمبر الماضي خلفا للوبيتيجي المقال من منصبه.وأصبح تأثير البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاما) كبيرا داخل الفريق الملكي، وبات رمزا لجدارة سولاري بتولي الفريق الأول، ومن بين النجوم التي دفعت ثمن الحقبة الجديدة، لاعب الوسط إيسكو الذي لم يستهل أي مباراة في الدوري مع سولاري، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو المتدهور مستواه منذ بداية السنة، فيما انتقل لاعب الوسط مواطنه كاسيميرو إلى دكة البدلاء.ويحمل ريال الرقم القياسي بعدد الالقاب في المسابقة (13) وتوج في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما توج أياكس أربع مرات بين 1971 و1973 وفي 1995.