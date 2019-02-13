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وفاة الشاعر الفلسطيني خليل توما



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 توفي مساء اليوم الثلاثاء الشاعر الفلسطيني الكبير خليل توما عن 72 عاما.



وتوفي توما مساء اليوم الثلاثاء بعد خضوعه لعملية جراحية معقدة أوقفت قلبه عن الخفقان.


وتنحدر اصول توما من مدينة بيت جالا التي ولد فيها عام 1945 حيث اتم فيها دراسته الابتدائية والثانوية وحصل على الإجازة (بكالوريوس) في الأدب الإنجليزي من جامعة بيت لحم.


عمل توما رئيساً لنقابة عمال الفنادق مدة سنتين ثم اتجه للعمل الصحافي في جريدة الفجر المقدسية (الطبعة الإنجليزية) وكتب الشعر.




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