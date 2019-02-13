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ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وامطار وعواصف غدا الخميس



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قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتتأثر البلاد غدا الخميس بمقدمة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

ويكون الجو الجمعة غائماُ جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات، خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا تمتد خلال الليل إلى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، خاصة فوق المناطق الجنوبية والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.




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