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الجيش السوري يزيد قواته قبالة الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت مصادر عسكرية سورية بأن الجيش السوري قد رفع من اعداد قواته في منطقة كونترا في مرتفعات الجولان .


وتشير المصادر السورية وفقا لموقع "ديبكا الاستخباري" الاسرائيلي إلى أن وحدات من الفرقة الخامسة السورية قد نُقلت من منطقة درعا الواقعة قبالة الحدود الأردنية إلى منطقة كونترا الواقعة قبالة الحدود الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات تم نشرها بعد الهجوم الإسرائيلي يوم الاثنين على ثلاثة أهداف في المنطقة.

واقر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بان اسرائيل كانت مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في منطقة القنيطرة السورية أمس
الجيش السوري يزيد قواته قبالة الجولان




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