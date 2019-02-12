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اصابة متوسطة بحادث طرق مدخل عين ماهل



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اسفر حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على مدخل بلدة عن ماهل عن اصابة سائق بجراح وصفت بالمتوسطة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات للمصاب ونقلته لمستشفى العائلة المقدسة في الناصرة لاستكمال العلاج .

دوريات من شرطة السير وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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