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اصابة شاب تعرض للطعن خلال شجار في القدس



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن خلال شجار شرقي القدس .


الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج , دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب تعرض للطعن خلال شجار في القدس




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