تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابات بعد انتهاء مباراة الديربي بين مكابي وهبوعيل طمرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قامت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء ومركز ادم ميديكس بتقديم الاسعافات بعد اصابة بعض المشجعين بعد انتهاء مباراة الديربي بين هبوعيل ومكابي طمرة .


المباراة انتهت بالنتيجة 2-2 , النتيجة لصالح فريق وسط اللائحة هبوعيل شباب طمرة , مكابي طمرة الطامح للصعود خرج خائب الامل من المباراة .

الشرطة ورجال الحراسة قاموا بتفرقة المتشاجرين .
اصابات بعد انتهاء مباراة الديربي بين مكابي وهبوعيل طمرة




كلمات متعلقة

اصابات, بعد, انتهاء, مباراة, الديربي, بين, مكابي, وهبوعيل, طمرة,

تابعونــا

بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال 2019-02-13 | 20:36:15

عقدت ظهر اليوم الاربعاء في مكاتب ادارة اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم في كفركنا...

إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" 2019-02-13 | 20:33:34

في أجواء أدبية دافئة، جرى هذا الأسبوع إشهار رواية الكاتب عودة بشارات "المرحومة...

الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية 2019-02-13 | 20:31:11

قام طلاب من فرقة الايقاع في مدرسة القسطل الابتدائية اليوم الاربعاء 2019/2/13 بزيارة...

الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم 2019-02-13 | 20:27:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يمكننا الان ان ننشر...

عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن 2019-02-13 | 17:55:20

تعرض فتى يبلغ من العمر (15 عاما) من بلدة عيلوط مساء اليوم الاربعاء للطعن اثر شجار...

باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ 2019-02-13 | 13:34:05

باشرت طواقم العمل والصّيانة، خلال الأيّام القليلة الأخيرة، بالعمل على توسعة،...

ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم 2019-02-13 | 13:25:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلاً لنشاط...

قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 2019-02-13 | 12:10:43

عقد في مقر شرطة لواء الشمال صباح اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي لقائد لواء الشمال...

اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير 2019-02-13 | 12:07:05

اسفر حادث طرق مروع على شارع 77 قرب مفرق الزرازير بين 3 سيارات خصوصية ظهر اليوم...

اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي 2019-02-13 | 11:48:53

توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي إلى اتفاق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة شابة الطيبة سقوط درج بيت اسعاف شرطة حادث مدينة افتتاح العام الدراسي في كابول مدرسة ابن سينا اجواء مميزة طلاب اضاءة هلال عيد رمضان كريم مدخل قرية الفطر مجلس محلي طرعان حركة اسلامية انهيار المبنى تل ابيب مصابين جثة عامل ضحايا اربعة انتشال تحت الانقاض الركام قرية العراقيب النقب تشريد عائلات للمرة 97 جرافات سلطات اسرائيلية النقب الجنوبمصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة مشتبهون عرب شبان مواجهات اخلال النظام العام حجارة القاء حرق اطارات شرطة كفر قرع اضراب اعلان مواجهات مدخلتعايش مشترك زرازير عرب يهود مركز جماهيري قرية اصابة شابين يركا اصطدام محطة باص حافلات سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن دير حنا في ذمة الله وفاة تشييع جثمانه حنا موسى معلم ابو موسىقتلة عائلة دوابشة حرق محكمة جلسة اللد مشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com