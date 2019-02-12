انطلاق, العمل, في, البرنامج, لمكافحة, العنف, ،, المخدرات, والكحول, في, كفر, مندا,

إنطلق يوم الإثنين في مجلس كفر مندا المحلي، بشكل رسمي، برنامج مكافحة العنف، المخدرات والكحول "ביטחון קהילתי"، الذي يهدف لمحاصرة ظواهر العنف ومنع انتشاره في المدارس، إلى جانب الحد من ظاهرة المخدرات والكحول لدى طلاب المدارس.

حيث تم دمج المشروع حاليًا في مدرسة آفاق الثانوية، مدرسة مدين الثانوية، مدرسة ابن خلدون الإعدادية، وسيتم لاحقًا إدراج جميع مدارس القرية.رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم عقد جلسة عمل حول هذا المشروع بحضور مدير المشروع علاء صالح زيدان وطاقم العاملين بالمشروع، المسؤول عن المجلس المحلي في وزارة الداخلية صالح خطبا، مدير قسم القوى البشرية جمال مراد، وبعد إنتهاء الجلسة زار رئيس المجلس برفقة مدير المشروع وعضوي المجلس محمود حسين مراد وجمال حوش، المدارس التي تفعل المشروع وتم عقد جلسات عمل مع مديري المدارس لبحث برامج تفعيل المشروع وأهدافه.رئيس المجلس المحلي أعرب عن سروره بإنطلاق هذا المشروع الهّام، وخاصة في هذه الفترة العصيبة التي تُعاني منها كفر مندا من إستفحال العنف وإنتشاره بين أبناء الشبيبة، وتمنى رئيس المجلس أن يُساهم هذا المشروع في زيادة الوعي لدى طلاب المدارس وحثهم على لغة الحوار والتسامح ونبذ العنف بجميع أشكاله، وأبدى الدعم الكامل لمدير المشروع والعاملين فيه.من الجدير ذكره أن المشروع بتمويل وزارة الأمن الداخلي والمجلس المحلي وسلطة مكافحة العنف، المخدرات والكحول.