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نبأ سار ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة مدريد، الأسبوع المقبل، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. ويلتقي يوفنتوس بأتلتيكو ذهابًا يوم 20 فبراير شباط الجاري، على أن تقام مباراة العودة في تورينو 12 مارس / آذار المقبل. وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن ماسميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس تلقى أخبارًا جيدة بعدما عاد ليوناردو بونوتشي، مدافع الفريق، للعمل من جديد بعد تعافيه من إصابة في الكاحل نهاية شهر يناير / كانون ثان الماضي. وأضافت: "اللاعب عاد للتدريبات بالكرة وخاض بعض التمارين المخصصة له، ليتأكد اقترابه من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب المقبلة".


وأشارت الشبكة، إلى أن أندريا بارزالي لعب بشكل جزئي وبسيط مع بقية الفريق، في حين قام كيلليني وكريستيانو رونالدو بتمارين شخصية. وختمت بأن البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح اليوفي، أجرى بعض الاختبارات التي أثبتت وجود تحسنًا جيدًا في حالته بعد إصابته في عضلات الفخذ الأيسر، مضيفة أن اللاعب سيتم تقييم حالته على أساس يومي.
نبأ سار ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد




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