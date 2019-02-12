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تحقيق حلم تامر مناصرة من الرينة بأن يصبح عنصر شرطة ليوم واحد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



كجزء من نشاط مركز شرطة الناصرة، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت الى بلدة الرينة صباح اليوم الثلاثاء سيارة تحقيق الأمنيات، حيث قابل طاقمها الفتى تامر عامر مناصرة الذي يعاني من متلازمة الداون وحققوا رغبته بأن يكون عنصر شرطة ليوم واحد. 



انطلقت الفعاليات في منزل عائلة تامر حيث ارتدى  زي الشرطة وبعدها تعرف على وحدات الشرطة بمشاركة وحدة الكلاب ووحدة الخيل ، كما وتعرف فراس وراما على ضباط الشرطة وامور عديدة اخرى بحضور قائد العمليات في شرطة الناصرة الضابط ايال فرو ومديري الشرطة الجماهيرية في الرينة يوسف سعيد وافنير نعمه.




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