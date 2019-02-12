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لجنة البناء والتنظيم تجتمع و تباشر عملها في بلدية الناصرة



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اجتمعت اليوم الثلاثاء 2019/2/12 لجنة البناء و التنظيم في بلدية الناصرة و باشرت عملها في مناقشة التراخيص التي قدمت اليها من قبل المواطنين في المدينة وهي المخولة بإصدار الرخص للبنايات الحديثة التي تقام في المدينة بعد استيفاء كافة الشروط بموجب قوانين البناء و التنظيم . 

يترأس هذه اللجنة رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام و يمثل بها أعضاء من المجلس البلدي اللذين يتابعون نقاشاتها و جدول أعمالها ويشاركون في التصويت على كل ملفٍ و ملف بحضور مهندس البلدية و مديرة قسم التنظيم و البناء و المستشار القانوني للجنة التنظيم و البناء  و مراقب البلدية و بعض مهندسي البلدية ذوي التخصص. 
هذه هي الجلسة الاولى للجنة و التي عالجت بها عشرات الملفات حيث استمر انعقاد الجلسة طيلة يوم الثلاثاء و سيتبعها عقد جلسات اخرى يعلن عنها لمتابعة ملفات البناء في بلدية الناصرة.




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