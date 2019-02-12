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جريمة قتل في كفرقاسم - مقتل علي طه (55 عامًا) رميا بالرصاص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي  علي طه 55 عاما من كفرقاسم مصرعه اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل مجخهول على الشارع الرئيسي في البلدية .





وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه .




الشرطة اعتقلت شابا 33 عاما بشبهة ضلوعه بارتكاب الجريمة حيث تم العثور بحوزته على مسدس يشتبه انه قام باستخدامه بجريمة اطلاق النار






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