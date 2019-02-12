جريمة قتل في كفرقاسم - مقتل علي طه (55 عامًا) رميا بالرصاص

لقي علي طه 55 عاما من كفرقاسم مصرعه اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل مجخهول على الشارع الرئيسي في البلدية .

وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه .الشرطة اعتقلت شابا 33 عاما بشبهة ضلوعه بارتكاب الجريمة حيث تم العثور بحوزته على مسدس يشتبه انه قام باستخدامه بجريمة اطلاق النار