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فيديو - طفل هندي يعاني من متلازمة الذئب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعاني تلميذ هندي يدعى لاليت باتيدار من "متلازمة الذئب"، التي جعلت وجهه مغطى بالشعر الكثيف، الأمر الذي يدفع بالغرباء إلى نعته بـ"القرد" ورميه بالحجارة على حدّ قوله.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "باتيدار (13 عاماً) يعاني من فرط الشعر الخلقي"، موضحة أن "طول الشعر على جسد الصبي يصل إلى 5 سم، ويغطي وجهه وذراعيه وأجزاء أخرى من جسده."


ويعتبر باتيدار من أنجح الطلاب في مدرسته، كما أنه يتقبل مظهره. وفي تصريح له، يشيرُ إلى أنه "رغم شكله، فإنه يطمح أن يكون ذات يومٍ ضابط شرطة وأن يضع كل اللصوص والمجرمين في السجن".


ويقول: "ولدت بشعر كثير على وجهي، وهذا يجعلني مختلفاً عن الآخرين، أحياناً أتمنى لو أنني مثل بقية الأطفال، لكن لا يمكنني فعل شئ حيال ذلك. لقد اعتدت على حالتي، وعادة ما أشعر بالارتياح تجاه نفسي".


من جهتها، أوضحت والدة لاليت إنه "بعد ساعة من ولادته، دهشت لرؤية جسده مغطى بكمية غير عادية من الشعر"، وقالت: "طلبنا على الفور من طبيب الأطفال المحلي أن يفحصه، فقص شعره الزائد وقال إنه لا يوجد علاج لهذا".


وختمت قائلةً: "إنه مختلف ولكن ما زال مميزاً للغاية بالنسبة لي، لأنه ولد بعد العديد من الصلوات الخاصة"




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