لافروف:, الانقسام, الفلسطيني, يعطي, ذريعة, للترويج, لصفقة, القرن,

قال وزير الخارجية الروسي لافروف خلال لقائه الفصائل الفلسطينية، كما نقلت "روسيا اليوم" ان بعض الأطراف في المجتمع الدولي ترى أنه لا توجد إمكانية للتغلب على

الانقسام الفلسطيني ولذلك فهم يرون أن حل الدولتين أيضا بات مستحيلا، وان إنهاء الانقسام الفلسطيني قرار يتعلق فقط بالفصائل الفلسطينية ولا يتعلق بالأطراف الخارجية، ولكن من دون توحيد الصفوف فإن الأطراف الخارجية ستحاول تعميق الانقسام وإفشال المحاولاتواضاف لافروف ان اتفاق القاهرة يمكن من خلاله التوصل إلى حلول وسط وتفاهمات، وبرأينا فإن هذا الاتفاق هو فرصة فعلية للتوصل إلى الوفاق الوطني أخذين بعين الاعتبار أن لكل طرف منكم الحق بالمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينيةواكد لافروف على ضرورة إزالة المصالح الفصائلية الضيقة، والأولية كما نراها نحن هي ضرورة توحيد صفوفكم لكي تكونوا جبهة واحدة في المفاوضات مع الاسرائيليين.واكد لافروف ان التوافق حول البيان الذي اقترحنا أن يسمى بإعلان موسكو سيكون خطوة لتعزيز الطريق نحو إنهاء الانقسام.