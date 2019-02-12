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يوسف الخال يغازل ابنته بأبيات شعرية مؤثرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غازل النجم اللبناني يوسف الخال، ابنته الوحيدة «نيكول» بأبيات شعرية مؤثرة، شاركها مع متابعيه عبر تويتر.



الخال كتب: «إلى إبنتي؛ نَبَعَتْ عيوني شوقاً و سالتْ جفوني.. صوتُها ظمأُ الرَحَّالة حتى و إن طَرِبتْ هي مُهجَة الأنا.. كَمُل الأمان لكنه.. ليس أَسْنَى من القُبَل..».


يُذكر أن يوسف الخال متزوج من النجمة اللبنانية نيكول سابا، حيث احتفل النجمان بزفافهما بعد قصة حب طويلة جمعتهما ديسمبر عام 2011، وقد رُزق الثنائي بابنتهما «نيكول» 2013.


من ناحية أخرى، يشارك يوسف الخال في المارثون الرمضاني المقبل بخماسية «دفاتر الماضي» ضمن مسلسل «الحب جنون» أمام الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، والعمل من إخراج أحمد ابراهيم أحمد، ومن المنتظر أن يُعرض للخال أيضاً، مسلسل «محي الدين ابن عربي» من تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، ويشارك يوسف في بطولته أمام نسرين طافش، لجين إسماعيل، سامر إسماعيل، نادين خوري، وغيرهم.




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