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كبسولة تغني عن حقن الأنسولين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تمكن باحثون أمريكيون من ابتكار كبسولة دوائية يمكن أن تغني عن استخدام حقن الأنسولين المؤلمة التي يعتمد عليها المرضى للتحكم في سكر الدم.



وتحتوي الكبسولة وفقاً لـ «ديلي ميل» على إبرة دقيقة مصنوعة بشكل كامل تقريباً من الأنسولين المجفف بالتجميد، وزنبرك، ويتم تثبيتهما في مكانهما بواسطة قرص من السكر. وبمجرد أن تصل الكبسولة إلى المعدة، يذيب الماء قرص السكر، فينطلق الزنبرك، ويدفع بالأنسولين لحقن المعدة.




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