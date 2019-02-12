عقار, طبي, يحقق, مبيعات, قياسية, مع, اقتراب, عيد, الحب,

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، أن مبيعات أحد العقارات الطبية ترتفع بشكل ملحوظ في البلاد مع اقتراب 14 فبراير الذي يحتفل فيه العشاق بعيد الحب أو ما يعرف بالـ "فالنتين".

وتظهر بيانات بيع الأدوية على موقع "أكسفورد أونلاين فاراماسي"، تزايدا كبيرا في مبيعات "الفياغرا" خلال فترة عيد الحب، حسب الصحيفة البريطانية.ويقول الصيدلي، سيتوارت غالي، أن بعض الرجال يقبلون على "الحبة الزرقاء" لأنهم يخشون المتاعب الجنسية في يوم يكتسي رمزية وسط العشاق.ولا يقتصر الرواج على العقار الطبي، الذي يعالج الضعف الجنسي، إذ تشهد الأسواق في عدد من دول العالم إقبالا على شراء الورود والهدايا الأخرى.ويقول خبراء الصحة إن بعض العادات غير الصحة في مجتمعنا المعاصر تؤثر على القدرة الجنسية لدى الرجال مثل التدخين والأكل والإرهاق، وبسبب هذا، يلجأ كثيرون إلى أدوية محفزة.وتقوم حبوب الفياغرا بتوسيع الأوعية الدموية لدى الإنسان وهذا الأمر يساعد على تدفق الجسم بسهولة في جسم الرجل خلال إقامة العلاقة الجنسية.