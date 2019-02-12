مالكوم:, شاهدت, هدفي, في, الكلاسيكو, 100, مرة,

كلمات متعلقةمالكوم:, شاهدت, هدفي, في, الكلاسيكو, 100, مرة,
تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية...
تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب العاصمة...
يرسم نادي يوفنتوس الإيطالي، خطة جديدة، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح،...
أكد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، براءة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...
كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل الزيارة التي قام بها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...
عادل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أرقام مواطنه زين الدين...
لن تكون مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي...
استطاع باريس سان جيرمان، أن يحقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في...
يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"...
يتجه الفرنسي كريم بنزيمة، إلى إكمال 14 سنة بالتمام والكمال من اللعب في دوري أبطال...