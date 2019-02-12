مالكوم:, شاهدت, هدفي, في, الكلاسيكو, 100, مرة,

أعرب البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة، عن سعادته بهز شباك الغريم التقليدي ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال مالكوم، خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت "لقد رأيت هدفي في الكلاسيكو 100 مرة".وأضاف "ليونيل ميسي طالبني بضرورة التحلي بالهدوء، عندما قرر المدرب إرنستو فالفيردي الدفع بي أساسيًا منذ البداية".وتابع "شعرت بسعادة غامرة بالمباراة والهدف، مواجهة ريال مدريد دائمًا ما تكون صعبة، لم نتمكن من الفوز كما أردنا، ولكن في لقاء الإياب سنفعل كل شيء من أجل التأهل للنهائي".وعن رأيه في مواطنه فينيسيوس نجم ريال مدريد، أوضح "إنه لاعب عظيم، ولديه الكثير من الجودة، لا أعرف من الأفضل بيننا، ولكننا نلعب في أفضل فريقين في العالم".ونوه "يمكنني أن أقدم الكثير لبرشلونة، سأخبر أولادي وأحفادي بأنني لعبت بجوار ميسي أفضل لاعب في كل العصور".وعن رأيه في عودة نيمار، أجاب "كنت معه في المنتخب البرازيلي، وهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، رغم أنهم في غرفة خلع الملابس لا يتحدثون عن عودته".وأتم "لدي 4 سنوات ونصف على نهاية عقدي، أريد النجاح مع برشلونة وتقديم كل شيء للفوز بالألقاب".