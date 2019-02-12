الناصرة:, وفاة, الشاب, عياش, علي, سعيفان, 20, عاما, متأثرا, بجراحه, بحادث, طرق, توفي, فيه, ابن, عمه, محمد, خالد, العلي,

توفي اليوم في مستشفى رمبام في حيفا الشاب عياش علي ابن مدينة الناصرة متأثرا بجراحه اثر اصابته يوم الجمعة بحادث طرق مروع على دراجة نارية قرب المنطقة الصناعية في الناصرة على الشارع الالتفافي .

وكان توفي في الحادث ايضا ابن عمه الشاب محمد خالد العلي 20 عاما .ومن المتوقع ان يتم اليوم تشييع جثمان المرحوم الى مثواه الاخير .