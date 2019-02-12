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أمام أياكس.. بنزيمة يطفئ شمعته الأوروبية رقم 14



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتجه الفرنسي كريم بنزيمة، إلى إكمال 14 سنة بالتمام والكمال من اللعب في دوري أبطال أوروبا، بعدما ظهر لأول مرة مع ليون الفرنسي في فبراير 2005 أمام فيردر بريمن الألماني.



وكان بنزيمة يبلغ 17 عاما و53 يوما من العمر، حين منحه مدرب فريق ليون الفرنسي وقتها بول لو غين، فرصة اللعب أمام الفريق الألماني، في إطار البطولة الأوروبية الأم، لكن اللاعب الفرنسي لم يبرز على نحو لافت في البداية.


وفي الموسم التالي، صنع بنزيمة بدايته اللامعة خلال مواجهة أمام روسنبورغ النرويجي حيث سجل هدفا، ومنذ ذلك الحين، صار يلعب  في كل موسم.


وفي يومنا هذا، راكم لاعب ريال مدريد الإسباني، البالغ من العمر 31 عاما، 4 تتويجات بالكأس "ذات الأذنين" مع الفريق الملكي، أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.


وخلال 3 سنوات مع ليون، سجل بنزيمة 12 هدفا في 19 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أما في ريال مدريد فلعب 91 مباراة وسجل 47 هدفا أوروبيا.


واستطاع بنزيمة أن يحقق ترتيبا مهمها بين هدافي المنافسة الأوروبية، فهو يأتي مباشرة بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وراؤول غونزاليس.


ومنذ دخول السنة الجديدة، تمكن بنزيمة من تحقيق انفراج كبير في ريال مدريد، إذ نقل الفريق الملكي من أزمة محتملة إلى أفضل أداء في الموسم، ومن المرتقب أن يواصل اللاعب هذا المنحى أمام فريق أياكس الهولندي، ليلة الأربعاء.




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