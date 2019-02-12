مستشفيا, هداسا, سكوبس, وعين, كارم, يواصلان, الإضراب,

يعمل مستشفيا هداسا جبل سكوبس وعين كارم في القدس منذ صباح اليوم، وفقا للنظام المعمول به أيام السبت والاعياد عملا بالإضراب الذي دعت اليه النقابة الطبية وذلك حتى اشعار آخر.

ولا يتم استقبال المرضى في العيادات الخارجية ولا تجرى الا العمليات الجراحية المستعجلة. وقد قررت محكمة العمل القطرية الليلة الماضية عدم التدخل في قرار محكمة العمل اللوائية والسماح بالاضراب.يشار الى ان النقابة الطبية تحتج على رفض إدارة هداسا تشغيل أطباء متدربين في المستشفى. وجاء من إدارة هداسا ان هذا الاضراب نحن في غنى عنه، نظرا لتعهد نائب وزير الصحة يعكوف ليتسمان باستيعاب هؤلاء في المشفى حتى الشهر القادم.