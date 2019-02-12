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سخنين- رئيس واعضاء البلدية يستقبلون منتخب سخنين للسباحة بعد مشاركته بالبطولة العالمية في روسيا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





استقبل اليوم الثلاثاء في ساحة البلدية بسخنين رئيس البلدية الدكتور صفوت ابوريا واعضاء البلدية , منتخب سخنين الرياضي للسباحة بقيادة المدرب مختار حيادرة الذي احرز العديد من الميداليات الذهبية بعد مشاركته في البطولة العالمية التي جرت في روسيا.


وقد رافق المنتخب للسباحة بهذه البطولة القائم بأعمال الرئيس مهدي طربية .




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