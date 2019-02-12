كم, سيبلغ, ثمن, آيفون, الجديد, ؟,

نشر موقع "Android Shout" المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هواتف "آيفون" التي ستطرح العام الجاري.وذكر الموقع أن "آبل" عازمة هذا العام أيضا على طرح 3 نماذج من الهواتف كما في العام السابق، أولها سيكون "XR" بسعر 749 دولارا تقريبا، وهاتف آخر "XI" بـ 999 دولارا، وهاتف هو الأكبر "XI Max" بـ 1099 دولارا.وأوضح الموقع أن "آبل" غير عازمة على رفع أسعار هواتفها هذا العام بسبب المشكلات التي لاقتها في مبيعات الهواتف الأخيرة، والتي كان أحد أهم أسبابها الخلافات مع الصين.وكان الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، قد ذكر في وقت سابق أن الشركة ستخفض أسعار أجهزتها المطروحة للبيع في البلدان التي انخفضت قيمة العملة الوطنية فيها مقابل الدولار. وجاء هذا القرار بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية للأسواق، وانخفاض مبيعات "آيفون" في بعض البلدان.تصوير - afp