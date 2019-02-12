ما, الذي, جمع, بين, أمير, دندن, وعائلة, الراحل, وديع, الصافي؟,

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شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيه منشورا أخفت فيه عمرها الحقيقي بطريقة...
"كل تأخير فيه خير"، هذا المثل ينطبق تماماً على مسلسل "باب الحارة" بجزئه...
خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، اختارت أن تطل فيها بالـ«لوك»...
كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، العديد من أسرارها الشخصية وقصة زواجها من...
بدأت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" طرح مجموعة أعمال غنائية تم...
يواصل الفنان والمطرب المصري تامر حسني، وضع لمساته النهائية لأحدث أغانيه المصورة...
غازل النجم اللبناني يوسف الخال، ابنته الوحيدة «نيكول» بأبيات شعرية مؤثرة، شاركها...
أحيا الفنان المصري أحمد جمال، نجم برنامج «Arab Idol»، حفلًا غنائيًا على مسرح في حفل...
أطلقت الفنانة نور التونسية، أغنية جديدة باللجهة اللبنانية حملت عنوان "عجلت كتير"...
فاجأ فريق عمل مسلسل «الهيبة - العودة» في موسمه الثالث، النجمة السورية منى واصف،...