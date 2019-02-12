تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

7 أشياء ثؤثر على قلبك.. كيف تتعامل معها؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتعرض قلب الإنسان للعديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على صحته، إلا أن هناك خطوات بسيطة يمكن للمرء القيام بها للحفاظ على قلب صحي.


الكوليسترول

يمكن أن يتسبب الكوليسترول الضار في سد الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية وجلطة دماغية.

ما يجب القيام به: من الضروري الخضوع لفحص الدم بانتظام لمعرفة مستويات الكوليسترول لديك، ثم العمل مع الطبيب الخاص بك في حال احتجت لإجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي أو الدوائي.

معدل ضربات القلب خلال الراحة

يتراوح معدل ضربات القلب لدى الشخص الطبيعي خلال وقت الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، إلا أنه قد يتأثر سلبيا بالإجهاد والهرمونات والأدوية.

ولا بد لك من التعرف بشكل منتظم على معدل ضربات قلبك خلال وقت الراحة، وهو أمر قد يسهم في إنقاذ حياتك، لأنك ستكون على دراية بمعدل نبضك الطبيعي وستكون قادرا على كشف أي تغييرات غير طبيعية في وقت مبكر.


ما يجب القيام به: التحقق من معدل ضربات القلب عند الراحة، ويفضل أن يكون أول شيء تفعله في الصباح قبل الخروج من السرير.


تمرينات الـ "كارديو" (الهوائية)


تساعد ممارسة التمارين الهوائية على تحسين ضخ القلب للدم وبناء القدرة على التحمل. وقد أظهرت الأدلة على مدى العقود الثلاثة الماضية، أن انخفاض مستويات اللياقة القلبية التنفسية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.


كما أظهرت الدراسات أن ممارسة هذه التمارين تؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر والسكري، وحتى بعض أنواع السرطان.


ما يجب القيام به: استشارة طبيبك أو أخصائي اللياقة لتقييم مدى قدرة قلبك على تحمل هذه التمارين، ولزيادة اللياقة القلبية التنفسية، يمكنك ممارسة الركض أو ركوب الدراجة.

كما يمكنك ممارسة أي نوع من التمارين الرياضية، التي تزيد من التنفس ومعدل ضربات القلب، لبناء قدرة القلب، والجسم بشكل عام، على التحمل. يشار إلى أنه من الضروري البدء في هذه الأنشطة تدريجيا، إذا لم تكن من المواظبين عليها.


ضغط الدم

يعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت" لعدم وجود أعراض واضحة يمكن التعرف عليها بسهولة، وفي حال تُرك دون رقابة فإنه قد يصبح عامل خطر رئيسي للنوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب.

ما يجب القيام به: تعرف على الأرقام الخاصة بك (ضغط دمك) وماذا تعني، وتأكد من أخذ القياسات بانتظام للتعرف على أي تغييرات غير طبيعية.


مستوى السكر في الدم

يمكن أن تتقلب مستويات السكر في الدم اعتمادا على الوقت من اليوم وما تأكله. ويمكن لمستوى الغلوكوز العالي جدا في الدم أو المنخفض جدا أن يؤثر على تركيزك ويسبب لك الدوار ويضر بالأعضاء الحيوية.

ما يجب القيام به: يرتبط مرض السكري من النوع 2 بالبدانة وقلة النشاط البدني، لذا يمكن للنظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة تقليل احتمالات تطوره أو إبطاء تقدمه.

محيط الخصر

يعتبر بعض الخبراء أن المسافة حول الخصر الطبيعي هي طريقة أفضل لقياس الدهون في الجسم بدلا من الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده. والأشخاص الذين يحملون الدهون حول بطنهم أكثر من الوركين أو أي مكان آخر يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ما يجب القيام به: احصل على شريط قياس وقم بلفه حول خصرك أثناء الوقوف للتعرف على محيط خصرك، وفي حال لاحظت أن الدهون في تلك المنطقة كثيرة، فيجب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية الخاصة بمنطقة البطن والخصر.

تاريخ العائلة

يعد تاريخ الأسرة "عاملا يعزز المخاطر"، وهذا يعني أنه إذا كان أحد الوالدين أو الجدين أو الأخ أو الأخت يعاني من سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو أي نوع آخر من أمراض القلب، فيجب عليك مشاركة هذه المعلومات مع طبيبك، حسب ما ذكر موقع "هيلث24".


ما يجب القيام به: ابحث في تاريخ عائلتك المرضي وتعرف على الأمراض التي عانى أو يعاني منها أقرباؤك، إذ يمكن لتاريخ العائلة أن يمنح طبيبك منظورا أفضل لطبيعة المخاطر التي قد تتعرض لها، مثل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.




كلمات متعلقة

7, أشياء, ثؤثر, على, قلبك.., كيف, تتعامل, معها؟,

تابعونــا

دراسات: عمر الإنسان بات أطول مما كان عليه سابقا دراسات: عمر الإنسان بات أطول مما كان عليه سابقا 2019-02-13 | 15:50:18

بينت دراسات أجريت في إطار مشروع "GBD" التابع للأمم المتحدة، أن متوسط عمر الإنسان...

اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان 2019-02-13 | 14:50:25

اكتشف علماء معهد سانجر في هينكستون ببريطانيا وجود أكثر من ألفي نوع جديد من...

بريطانيا.. إعادة جنين إلى رحم أمه بعد إخضاعه لعملية جراحية بريطانيا.. إعادة جنين إلى رحم أمه بعد إخضاعه لعملية جراحية 2019-02-13 | 13:00:27

أفادت صحيفة "The Mirror" بأن عملية غير اعتيادية وغير شائعة أجريت في بريطانيا على جنين...

الجرح الورقي.. لماذا يصاحبه ألم الجرح الورقي.. لماذا يصاحبه ألم 'مبالغ فيه'؟ 2019-02-13 | 12:00:17

رغم أن طوله لا يتعدى مليمترات قليلة وعمقه لا يكاد يذكر، يتسبب الجرح الذي يحدثه...

فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول 2019-02-13 | 11:00:06

فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب،...

أطعمة "تفرح" قلبك وتطيل عمرك! أطعمة "تفرح" قلبك وتطيل عمرك! 2019-02-13 | 10:00:24

كشف باحثون أن تغيير النظام الغذائي يعد أحد أفضل الطرق لتحسين صحة القلب والعيش...

الصحة العالمية: 1.1 مليار شاب عرضة للإصابة بالصم الصحة العالمية: 1.1 مليار شاب عرضة للإصابة بالصم 2019-02-13 | 08:47:51

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1.1 مليار شاب عرضة لخطر الإصابة بفقدان السمع بسبب...

كبسولة تغني عن حقن الأنسولين كبسولة تغني عن حقن الأنسولين 2019-02-12 | 15:50:22

تمكن باحثون أمريكيون من ابتكار كبسولة دوائية يمكن أن تغني عن استخدام حقن...

عقار طبي يحقق مبيعات قياسية مع اقتراب عيد الحب عقار طبي يحقق مبيعات قياسية مع اقتراب عيد الحب 2019-02-12 | 14:50:34

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، أن مبيعات أحد العقارات الطبية ترتفع بشكل ملحوظ في...

اليكم أهم 10 فوائد لـ"طين البحر الميت" اليكم أهم 10 فوائد لـ"طين البحر الميت" 2019-02-12 | 11:45:38

يتوجه سنويا آلاف السياح إلى منطقة البحر الميت، قصد العلاج الطبيعي الذي يشتهر به...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وفد nba كرة السلة الامريكية السفارة الامريكية يزور مدينة رهط مباراة تمرين مع طلاب عرب يهود حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة مصرع نضال حمزة طمرة حادث طرق مروع قرب حيفا شاب مدينة شبهات ليستيريا بكتيريا حبوب ذرة شركة ميلوطال مطالبة مستهلكين اعادتها تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة غدا الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور نشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة عملية طعن عربي يهودي بار ليف القدس الشرطة مصاب خطيرة سكين برجس عويدات سوريا سجن تهمة التجسس لصالح اسرائيل مجدل شمس طالب طب اسنانسهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةنجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com