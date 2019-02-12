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الفصائل من موسكو: لا لصفقة القرن ونعم للوساطة المصرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ذكرت مصادر فلسطينية، أن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو، توافقت على رفض صفقة القرن والتمسك بالوساطة المصرية.



وقالت المصادر إن مسودة البيان النهائي للاجتماع، طالبت بضرورة السعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.


وأضافت: "شددت مسودة البيان الختامي التي لم يتم إقرارها بعد، على رفض صفقة القرن والمخططات الأمريكية، كما سيدعو البيان المنتظر، روسيا إلى لعب دور أكبر في القضية الفلسطينية بجانب مصر".


وبينت المصادر أن بنود البيان الختامي المنتظر، لم تتطرق إلى القضايا الداخلية التفصيلية، ومنها شكل "الحكومة الفلسطينية الجديدة".


كما لم يتطرق إلى العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.


وبدأ ممثلو 12 فصيلا فلسطينيا، الاثنين، حوارات تستمر حتى غد الأربعاء لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.




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