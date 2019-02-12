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4495 مولودا في غزة الشهر الماضي



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أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن قطاع غزة شهد خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ولادة 4495 طفلاً، بمعدل 145 مولودا في اليوم.



وأظهرت الإحصائية أن 50.40% من المواليد ذكور، بواقع 2265 مولودًا، مقابل 49.60% إناث بواقع 2230.


وأشارت إلى أن محافظة غزة سجلت 1640 مولودا، فيما سجل مكتب خانيونس 869 مولودا، و799 في الشمال، و627 في الوسطى، و560 في رفح.


وبلغت نسبة الوفيات في القطاع 392 حالة وفاة، حيث أن 43% من الوفيات ذكور، بواقع 169 حالة، مقابل 57% إناث بواقع 223 حالة.


تصوير - afp 




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