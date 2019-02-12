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نور التونسية تطلق تعاونها الطربي مع مروان خوري بأغنية "عجلت كتير"



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أطلقت الفنانة نور التونسية، أغنية جديدة باللجهة اللبنانية حملت عنوان "عجلت كتير" تعاونت في كلماتها مع الفنان اللبناني مروان خوري، وألحان محمود عيد، وقام بعملية التوزيع الموسيقي عمر الصباغ، لتسند مهمة الميكس والماستر للمهندس محمد المقهور، وهي خطوة جديدة تقوم بها نور كونها تنتمي للفن الطربي التي تفضله وتنتمي إليه، حيث تقول في مقدمتها:


عجلت كتير عالفلّه والله بكِّير


كان أملي أيامي تحلِّي و تبقالي كتير


عجلت كتير عآخرتي حرقت الأيام


يا دني بشرفك شو عملتي قتلتيني حرام


كان فيك تحكي لي


تجن تلوم وبلا ما تصير الذكرى


وأعربت نور التونسية عن سعادتها بالتعاون الأول الذي جمعها مع الفنان الشامل مروان خوري، الذي قدم لها كلمات للأغنية متميزة حملت معاني جميلة في الحب، متمنية تكرار التجربة معه في أعمال جديدة مقبلة، مؤكدة سعادتها أيضاً بتكرار تعاونها مع الملحن محمود عيد في تعاونها الثاني معه، بعد أغنيتها السابقة "الدويتو" التي قدمتها مع الفنان اللبناني آدم بعنوان "الله يخلينا لبعض" عام 2016، والتي صوتها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني بسام الترك.


وقد طرحت أغنية "عجلت كتير" عبر قناة شركة A2B media Production على "اليوتيوب"، الى جانب الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية وتطبيقات "أنغامي" و "أي توينز".


يذكر أن أخر أغنيات نور التونسية المنفردة "جابها فراسو" باللجهة التونسية وقدمتها العام الفائت، من كلمات والحان توفيق المغربي.







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