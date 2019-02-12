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مارسيلو: اضطررت للكذب من أجل كريستيانو رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مارسيلو دا سيلفا مدافع ريال مدريد، عن مفاجأة تتعلق برحيل النجم كريستيانو رونالدو، عن الفريق الملكي، الصيف الماضي، صوب يوفنتوس.



واعترف البرازيلي، في حوار مع قناة "Esporte Interativo" أنَّ كريستيانو رونالدو، أخبره بقرار الرحيل خلال المران الأخير، قبل نهائي بطولة دوري الأبطال، الموسم الماضي".


وقال مارسيلو: "يا إلهي.. كنا نتدرب من أجل المباراة النهائية وقال لي: سأرحل".


وردا على سؤال، حول السبب وراء نفيه في وقت سابق علمه بقرار رونالدو بالرحيل، أجاب مارسيلو قائلاً: "كان عليَّ أن أكذب".


ويعد مارسيلو، هو أحد الأصدقاء المقربين لرونالدو، ولذلك حافظ على السر الذي أطلعه عليه النجم البرتغالي الذي رحل عن ريال مدريد في تموز/يوليو الماضي.


وأوضح مارسيلو، أن يوفنتوس، الذي انتقل إليه رونالدو، كان يرغب في ضمه خلال الفترة الماضية.


واختتم النجم البرازيلي، قائلاً: "إنه نادٍ كبير (يوفنتوس)، ولكنني مرتبط بتعاقد مع ريال مدريد"




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