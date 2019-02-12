فريق, عمل, مسلسل, الهيبة, يحتفلون, بعيد, ميلاد, منى, واصف, الـ77,

فاجأ فريق عمل مسلسل «الهيبة - العودة» في موسمه الثالث، النجمة السورية منى واصف، واحتفلوا بعيد ميلادها في كواليس تصوير العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2019.

وفي مقطع فيديو من أجواء الحفل، ظهرت النجمة السورية التي اكملت عامها الـ77، تدخل على أنغام غناء فريق عمل المسلسل لها، كما ظهر أحد الأشخاص يحمل قالب كيك، بينما ارتسمت ملامح المفاجأة والسعادة على وجه الفنانة القديرة.يُذكر أن مسلسل «الهيبة» من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، وتشارك منى واصف في بطولته أمام النجم السوري تيم حسن، عبده شاهين وأويس مخللاتي، كما انضمت لموسمه الثالث، الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.