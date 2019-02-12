عائله, العباسي, في, القدس, بعد, مقتل, ابنهم, الفتى, وسام, :, هذه, النتيجة, المؤلمه, وقعت, بسبب, رفض, جهود, الاصلاح,

جاء في بيان صادر عن مجلس عائلة العباسي في سلوان بالقدس بعد الشجار الذي وقع امس وراح ضحيته الفتى القاصر وسام علي احمد علي العباسي 15 عاما طعنا واصبة والده بجراح خطيرة :" بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على من حرم دم المسلمين فقال :"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"وقال "لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"اننا في مجلس عائلة العباسي نعلن شجبنا واستنكارنا واستهجاننا البالغ لجريمة قتل الشاب القاصر وسام علي احمد علي العباسي دون ذنب او جريرة او مسوغ شرعي وقانونيواننا في الوقت الذي نرى فيه ان هذه النتيجة المؤلمه وقعت بسبب رفض جهود الاصلاح ووضع عقبات امامها لنؤكد على ان المجلس سيعمل من وراء مختار العائله ووجوهها على تطويق الحدث ورأب الصدع والوصول بالعائله الى بر الامان كما نؤكد على ضرورة المحافظة على وحدتنا الداخليه في العائله وعدم الانجرار الى اي اعمال لا تحمد عقباها وختاما فاننا سنبقى في عائله العباسي باذن الله صمام امان يحافظ على وحدة هذا الشعب وصموده ورباطه(وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون )