ايلات - التحقيق في شبهات قتل أم لطفلها 4 سنوات من خلال اغراقه بحوض الاستحمام في المنزل

توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع صباح اليوم طفل عمره أربعة أعوام، كان قد احضر وهو في حالة حرجة اثر غرقه داخل حوض للاستحمام بمنزله في ايلات.

وافيد ان الشرطة اعتقلت والدة الطفل بشبهة اغراقه.ومن المقرر ان تمثل المشبوهة وهي مواطنة اوكرانية امام محكمة الصلح في ايلات اليوم لتمديد فترة اعتقالها.ويتوقع ان يتم اخضاعها لفحص نفسي.