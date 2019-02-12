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الليلة - مانشستر يونايتد يواجه باريس سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد"، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، أحرز 43 هدفًا بقميص الفريق الباريسي في كل البطولات، منها 15 هدفًا من صناعة زميليه في الخط الأمامي إدينسون كافاني ونيمار دا سيلفا.


وأضافت أن الدولي الفرنسي، طوال مسيرته مع الفريق الباريسي، منح زملائه 28 تمريرة حاسمة، لكنه خصص 19 منها لكافاني ونيمار فقط.


وأوضحت الشبكة، أن مبابي سيخوض مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد، مفتقدًا لجهود زميليه كافاني ونيمار في هجوم الفريق الباريسي.


يذكر أن المهاجم الأوروجوياني يعاني من تمزق بالفخذ الأيمن، بينما تعرض نيمار لإصابة في الكاحل، ويخوض الثنائي الآن برنامجًا علاجيًا للتعافي والعودة إلى الملاعب، وسط شكوك تحوم حول إمكانية اكتمال المثلث الهجومي للفريق الباريسي في مباراة العودة على حديقة الأمراء.




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